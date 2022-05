Koulibaly, la Juventus potrebbe offrire due calciatori al Napoli

I bianconeri sono interessatissimi a Koulibaly e potrebbero inserire nella trattativa due giocatori pur di avere il difensore partenopeo

La Juventus sembra aumentare il proprio interesse per Koulibaly del Napoli. Nonostante le resistenze dei partenopei, i bianconeri sembrano essere intenzionati a provare il tutto e per tutto per il calciatore africano.

Il difensore degli azzurri è in scadenza di contratto nel 2023 e sembra non esservi modo di capire se rinnoverà o meno. Aurelio De Laurentiis e soci lo aspettano, ma filtra pessimismo nell’ambiente. Tanto che la Juventus sembra intenzionata ad inserirsi, mettendo nella trattativa uno o più giocatori.

Il Napoli continua a resistere

I partenopei chiedono almeno 40 milioni per far partire il difensore senegalese, ma la Juventus e le pretendenti sembrano non essere intenzionate a scendere a patti con gli azzurri. Il prezzo è ritenuto troppo elevato ad un anno dalla scadenza e il calciatore potrebbe dunque essere acquistato con uno scambio.

Secondo quanto riportato da Fabio Santini a 7Gold, i bianconeri sarebbero disposti a girare al Napoli i cartellini di due suoi giocatori. Ecco le parole del giornalista: “Più che il Barcellona e il Chelsea, la squadra che mi sembra più vicina a Kalidou Koulibaly è la Juventus. I bianconeri sarebbero disposti a girare al Napoli Rovella e Federico Gatti al club di Aurelio De Laurentiis”. Trattativa dunque difficile, ma non impossibile. I bianconeri potrebbero sfruttare l’occasione per rinforzarsi usando due profili giovani e di sicuro avvenire, che sembrano interessare e non poco agli azzurri. Resta da capire cosa farà il Napoli.