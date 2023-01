Koulibaly: le critiche per il rendimento post-Napoli

Kalidou Koulibaly, classe 1991, è ormai approdato in Premier League con il Chelsea che ha strappato il giocatore al Napoli presentandosi con un’offerta di circa 40 milioni a cui sarebbe stato difficile rifiutare.

Lo stesso calciatore, poi, non ha mai nascosto la volontà di voler andare via per vivere altre esperienze e mettersi alla prova in uno dei campionati maggiori del mondo. Sapeva che il suo tempo a Napoli era finito ma è rimasto molto legato alla società e ai tifosi.

Sui calciatori che lasciano la maglia azzurra, però, sembra abbattersi una maledizione, si pensi ad Higuain che è stato ampiamente criticato per le prestazioni post-Napoli. Lo stesso destino è toccato a Koulibaly che addirittura è stato definito “non da Chelsea“.

Chissà come sarebbero andate le cose se il difensore senegalese, vista la corsa del Napoli verso lo scudetto, avesse tentato l’impresa con i suoi ex compagni. Nella scorsa stagione, comunque, nessuno si sarebbe aspettato questa scalata degli azzurri ma almeno Higuain a Torino è riuscito a vincere tre scudetti mentre adesso il Chelsea è decimo in classifica.