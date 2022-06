Koulibaly “Mai alla Juventus”, ma qual è la verità?

Koulibaly avrebbe confessato a degli amici che non andrebbe mai alla Juventus, ma il suo agente sembrerebbe pensarla in maniera differente

Confusione totale nella trattativa per Koulibaly. Il Barcellona sembra essersi defilato e la Juventus si starebbe facendo avanti con sempre più insistenza. I bianconeri potrebbero sfruttare i soldi arrivati dalla cessione di Merih Demiral all’Atalanta proprio per il senegalese, ma emergono nuove voci.

Infatti, alcuni giornali online parlano di come Koulibaly abbia confessato ai propri amici che non andrebbe mai alla Juventus. Frase già ripetuta in passato dal difensore, ma al momento quanto c’è di vero? Il calciatore è in scadenza nel 2023 ed è auspicabile che senza rinnovo possa partire già da questa estate.

Ramadani spinge per l’addio?

Fali Ramadani, agente di Koulibaly, sembrerebbe aver già preso contatti con la Juventus e il Barcellona. I catalani non sembrano potersi – al momento – permettere i 35-40 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis con quest’ultimo che quindi starebbe sperando in un contatto con qualche big di Premier League.

Al momento non sembrano esserci corrispondenze con le inglesi, tranne qualche voce ma nulla più, e la Juventus sembrerebbe intenzionata ad offrire meno della richiesta del presidente partenopeo. Nel caso in cui non partisse quest’estate, Ramadani ha intenzione di convincere il giocatore ad andare in scadenza e allora la Juventus potrebbe provare a tesserarlo a zero. Trattativa complicata, dunque, con la Juve che potrebbe anche aspettare un anno pur di avere il senegalese. Intanto Napoli trema, perché il trasferimento di uno dei beniamini della tifoseria ai rivali bianconeri non verrebbe mai accettato. Vedasi Higuain.