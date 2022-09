Koulibaly, momento negativo con l’arrivo del nuovo allenatore del Chelsea

Kalidou Koulibaly ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi del Napoli al momento della sua partenza verso il Chelsea. Il difensore senegalese però si è trovato sin da subito bene con la nuova squadra, ma qualcosa nell’ultimo periodo deve essere cambiato.

Momento negativo per il calciatore

Il primo impatto al Chelsea non è stato negativo poiché Koulibaly ha fatto delle buone prestazioni e ha subito trovato un gol. Tuttavia, nell’ultimo periodo sta trovato non poche difficoltà a causa del cambio dell’allenatore della squadra.

Tuchel non ha convinto la dirigenza dei Blues e dunque è stato esonerato. Al suo posto è arrivato Graham Potter, il quale sembrerebbe avere delle idee molto chiare sul nuovo progetto della squadra. Tuttavia, per i tabloid inglesi l’esordio dell’allenatore non è stato positivo e Koulibaly non ha potuto nemmeno dare il suo contributo poiché è rimasto a guardare in panchina.