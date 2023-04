Koulibaly non contento della sua stagione

Nella finestra di mercato estiva il Napoli ha cambiato tanto nella sua rosa. Ci sono state partenze illustri. Hanno lasciato la Campania Mertens, Insigne, Ospina e Koulibaly. Il difensore senegalese è stato negli ultimi anni il pilastro della formazione azzurra. Koulibaly è volato in Inghilterra, al Chelsea. Al suo posto a rimpiazzarlo è arrivato Kim Min-Jae che sta disputando una grande stagione.

Intervenuto ai microfoni del The Times, Kalidou Koulibaly, ha così parlato della brutta annata dei Blues, attualmente all’undicesimo posto in classifica della Premier League: “Questa stagione non sta andando come si aspettava il Chelsea. Ma a volte quando avvengono grandi cambiamenti, arrivano nuovi proprietari, metà della squadra cambia e tutti devono adattarsi. Ma sappiamo quanto siano grandi le ambizioni di questo club e riconquisteremo la fiducia dei tifosi “.

Nell’intervista ha poi parlato del suo futuro così: “So che non sto ancora raggiungendo il massimo, ma penso di esserci vicino. Il Chelsea ha preso una decisione importante quando mi ha richiesto e ho un grande desiderio di ripagarli per questo. Voglio passare molti altri anni in questo club”. Chissà se il senegalese ha rimpianto di aver lasciato quest’anno la squadra partenopea. Ma si sa il calcio è fatto così, c’è chi va e chi viene.

Ha poi concluso in questo modo la sua intervista: “Cambio allenatore? Bisogna continuare a lottare, daremo tutto. Il nuovo allenatore è una grande leggenda e quindi dobbiamo seguirlo, convinti di poter fare meglio. A Potter ho inviato un messaggio, mi ha aiutato molto. All’inizio per me è stato difficile cambiare paese, spostare tutto dopo otto anni al Napoli. Posso dirgli solo grazie, avrà un bel futuro”.

Nel calcio non si sa mai cosa può accadere. Chissà se un giorno Koulibaly possa tornare a vestire la maglia del Napoli. Quel che è certo però è che il centrale senegalese, se dovesse esserci la festa scudetto, un saluto alla sua ex squadra ed ai suoi ex tifosi dovrebbe farlo.