Koulibaly non convince il Chelsea, si valuterebbe anche una cessione

Sono ormai passati diversi mesi dall’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli. Mentre gli azzurri sono riusciti a trovare un degno sostituto, l’ex azzurro non ancora è riuscito a trovare la quadratura giusta nel suo nuovo club, il Chelsea.

L’attuale allenatore dei Blues, infatti, non lo considera un giocatore fondamentale per la squadra e spesso il difensore non parte nemmeno da titolare.

Forse Koulibaly non ancora si è ambientato nella sua nuova casa dopo gli anni trascorsi a Napoli, fatto sta che al Chelsea hanno già iniziato a fare le prime valutazioni sul centrale senegalese.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, si parlerebbe addirittura di una possibile cessione a gennaio, con i club di Serie A interessati ad un’eventuale arrivo del difensore. Inter e Juventus sono già in allerta, con Koulibaly che però difficilmente accetterebbe queste piazze dopo il trascorso in Campania.

L’unica soddisfazione con la maglia dei Blues è sicuramente quella economica. Koulibaly, forse, si sarà già pentito di aver lasciato una piazza come quella napoletana, soprattutto in un anno in cui gli uomini di Luciano Spalletti stanno lottando per vincere un trofeo di prestigio come lo Scudetto.