Koulibaly parte? Il Napoli si scalda Kim

Nel caso in cui il senegalese dovesse partire, è pronto il rimpiazzo. Secondo Sky, se Koulibaly lasciasse Napoli arriverebbe Kim Min Jae

Se Kalidou Koulibaly dovesse partire, il Napoli non starebbe a guardare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nel caso in cui il difensore senegalese andasse via potrebbe arrivare Kim Min Jae del Fenerbahce.

Il sudcoreano sembrerebbe essere la pista preferita di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per sostituire il difensore africano, che sembra temporeggiare sul rinnovo di contratto. I partenopei hanno offerto circa 6 milioni di euro, più un possibile posto futuro a livello dirigenziale. Il calciatore ci pensa, intanto il mercato continua a fare pressing.

Dove può andare?

La Juventus continua a spingere per avere il difensore africano, che potrebbe essere il sostituto di Matthjis De Ligt. Per Kalidou Koulibaly il Napoli chiede circa 40 milioni di euro, con la Juventus che si sarebbe fermata solamente a 30 milioni. Per il giocatore i bianconeri avrebbero pronto un contratto da 6 milioni di euro all’anno, più relativi bonus.

Il giocatore temporeggia, forte anche dell’interesse di altri club esteri. Nonostante si sia raffreddata di parecchio la pista, il Barcellona sembra poter ritornare in carreggiata anche se il Chelsea appare come la pretendente più agguerrita dopo la cessione di Antonio Rudiger al Real Madrid. La preferenza del giocatore senegalese la già conosciamo e sarebbe quella di ritrovarsi a giocare in una tra Manchester City, Real Madrid e Barcellona. I citizens sembrano vicini al privarsi di Nathan Aké, cosa che potrebbe liberare uno slot. Che possa esservi una nuova contendente?