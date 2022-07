Koulibaly: Pedullà smentisce la strada Juve

Ancora incertezze per quanto riguarda il futuro di Kalidou Koulibaly: se da un lato c’è un De Laurentiis che non è pronto a lasciar andare il difensore dall’altro abbiamo diverse squadre che hanno puntato gli occhi su di lui.

Il difensore senegalese veste la maglia azzurra dal 2014 e attualmente percepisce un ingaggio di 6 milioni di euro annui. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e da qualche settimana si sta parlando di lui per cercare di capire quale potrebbe essere il suo futuro.

Recenti voci di mercato lo avrebbero visto vicino alla Juventus ma nella giornata di ieri l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sembrava aver smentito la notizia attraverso un post sui propri canali social in cui affermava che la Juve era in contatto con Gabriel dell’Arsenal.

In realtà la strada Juventus non è completamente persa, l’edizione giornaliera della Gazzetta dello Sport riporta la possibilità per i bianconeri di rilanciare fino a 7 milioni per il giocatore e fino a 40 milioni per la società.