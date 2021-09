Koulibaly, spunta il tremendo retroscena: tre top club si erano fatti avanti in estate ma lui rifiutò!

Offerte inadeguate quelle arrivate in estate al Napoli per prelevare il difensore centrale Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly avrebbe detto di no ad almeno tre importantissimi club pur di continuare a giocare da protagonista nel Napoli. La notizia sicuramente scatenerà fortissime reazioni del tifo azzurro che spera di poter ammirare il proprio campione sull’erba del Maradona ancora a lungo.

E’ il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, a sganciare la bomba. Koulibaly è fin dal suo approdo al Napoli l’uomo mercato per eccellenza. Il centrale difensivo ex Metz e Genk è il giocatore su cui mezza Europa ha puntato il suo sguardo fin dalle sue prime gare in Italia. Una possibilità che il Napoli ha sempre dovuto monitorare con profonda attenzione, a volte anche andando contro i propri interessi, innalzando l’ingaggio ben oltre il limite auto imposto e provocando anche l’invidia di altri suoi compagni, leggasi Insigne.

“Già sono tre o quattro estati di mercato che va avanti questa storia e quando a luglio ormai l’addio sembrava scontato, sia per volontà di Kalidou sia per ragioni di bilancio, le grandi d’Europa hanno preferito investire altrove“, parole e musica del Corriere.

La disamina del giornale sportivo continua nero su bianco dichiarando “Snobbato? Beh, il termine forse non è adatto, però magari un po’ sottovalutato. Per la gioia infinita del generale Luciano. Uno dei migliori difensori al mondo che in estate il Chelsea, il PSG e lo United non hanno valutato quanto il Napoli riteneva opportuno. Compresi i bonus neanche 40 milioni di euro, 10 in meno di quelli che il Manchester ha versato al Real per comprare Varane“.

Poco male. Koulibaly continua a giocare e difendere i colori del Napoli con un ardore e un desiderio rinnovato grazie ai consigli di Spalletti. Le sue performance continuano a migliorare nonostante non sia più un ragazzino tanto che qualche giorno fa il giornalista Maurizio Pistocchi avrebbe dichiarato: “Sono un grande estimatore di Koulibaly. Gli darei la fascia da capitano del Napoli. Rappresenta l’anima accogliente e multietnica di Napoli e della città, senza nulla togliere a Insigne che ovviamente è un giocatore immenso”.