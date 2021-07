Kristen Bell si unisce al cast di “People We Hate At The Wedding”

Kristen Bell è una delle ultime star ad aggiungersi al cast della nuova commedia di Amazon, People We Hate At The Wedding.

L’attrice reciterà accanto a Ben Platt ed Allison Janney, come riporta The Hollywood Reporter.

Claire Scanlon dirigerà la pellicola, basata sulla sceneggiatura di Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux.

People We Hate At The Wedding è l’adattamento del romanzo di Grant Grander.

Sinossi della pellicola con Kristen Bell, Ben Platt ed Allison Janney:

“Alice e Paul, due fratelli in difficoltà, accettano con riluttanza di partecipare al matrimonio della loro ricca sorellastra nella campagna inglese, insieme alla madre Donna. Nel corso della settimana del matrimonio, gli scheletri nell’armadio della famiglia verranno alla luce, trasformando quest’improbabile riunione di famiglia nell’occasione di prendere in mano la propria vita”.

Le riprese di People We Hate at the Wedding inizieranno nell’autunno 2021 a Londra.

Kristen Bell interpreterà Alice, Ben Platt sarà Paul mentre Allison Janney sarà la madre dei due, Donna.

Kristen Bell è reduce dal successo della serie comica The Good Place. L’attrice ha inoltre in cantiere ben due progetti: Queenpins, in uscita a settembre 2021 e Molly and the Moon. Inoltre Kristen Bell ha ripreso il suo ruolo come voce narrante dei post di Gossip Girl nel reboot, ora in onda, su HBO Max.

Invece Ben Platt è il protagonista della serie The Politician di Ryan Murphy. Inoltre anche l’attore ha diversi progetti in uscita o in post produzione, quali Broken Diamonds, Dear Evan Hansen e Merrily We Roll Along.