Kulusevski al ritorno, con il mercato a fare da sfondo

Dejan Kulusevski al ritorno dopo l’operazione, tra mercato e il volersi prendere la titolarità alla Juventus

Kulusevski sta trovando non pochi problemi di integrazione nella gestione Max Allegri. Il giocatore Svedese si è visto impiegato con il contagocce, con il tecnico Livornese che ha potuto trovare nel 4-2-3-1 il modo per valorizzarlo.

Una Juventus che è però in continua mutazione e non riesce a trovare una propria identità fissa. Una in cui Dejan possa riuscire a splendere al meglio e così anche tutta la squadra. Kulusevski è di ritorno da un periodo di stop, al seguito dell’operazione per la sinusite che lo affliggeva da tempo. Il calciatore si è fermato proprio quando stava iniziando a giocare un po’ di più.

La fame dello Svedese e il mercato alle spalle

Dejan Kulusevski ora vuole provare il tutto per tutto. Nella partita di oggi contro il Bologna potrebbe trovare il suo spazio, con un rientro che si deve prospettare famelico se vuole prendersi la Juventus e esser confermato.

Intanto il mercato per lui vede varie squadre interessate, con in pole attualmente l’Arsenal. I Gunners vedono in lui un possibile rinforzo in ottica futura, vista anche la giovane età. Sul calciatore ci sono anche Atletico Madrid, Manchester City e Bayern Monaco, da quanto riportato dalla Spagna.

La Juventus, in caso di cessione, vorrebbe almeno rientrare della spesa di oltre 35 milioni più bonus di un anno e mezzo fa. Lo Svedese ha una carriera davanti, ma dovrà iniziare a convincere già da ora se vuole restare in una big.