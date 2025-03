Kulusevski il post Kvara: il Napoli ci pensa seriamente, ma attenzione alla valutazione

Il Napoli starebbe pensando seriamente al possibile acquisto di Dejan Kulusevski dal Tottenham. Il talento svedese di origini macedoni ha, però, una valutazione molto alta

Dejan Kulusevski è un obiettivo concreto del Napoli, lo abbiamo già potuto vedere nella finestra invernale di calciomercato. I primi giorni di gennaio, infatti, i partenopei hanno tentato di prendere il giocatore ex Juventus, Parma e Atalanta per sostituire il partente Khvicha Kvaratskhelia, ma nulla di fatto in inverno.

Il giocatore potrebbe partire in estate a fronte dell’offerta giusta, con la richiesta degli Spurs fin troppo elevata per le valutazioni dei partenopei. L’idea di Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di prendere il calciatore a 35-40 milioni di euro, con il Tottenham che non si siederà a dialogare per meno di 50 milioni di euro. L’unica possibilità è che il calciatore spinga per andarsene, cosa che non sembra sia sua intenzione.

Barcellona in agguato

Dejan Kulusevski è nella rosa dei potenziali acquisti del Barcellona, che cerca di rafforzare il suo attacco. È uno dei quattro giocatori della Premier League che il Barcellona sta prendendo in considerazione, tra cui Jérémy Doku, Luis Diaz e Anthony Gordon. Tuttavia, le limitazioni finanziarie impongono al Barcellona di vendere giocatori prima di effettuare acquisti significativi, poiché mirano a portare un esterno d’attacco in più con Ansu Fati e/o Ferran Torres che potrebbero andarsene in estate.

Il Napoli avrà dunque una bella gatta da pelare se vuole avere lo svedese, che non sembra essere il più forte tra i papabili per arrivare. Anzi, non è attualmente quello più vicino. Kulusevski sembra maggiormente propenso a restare fuori dall’Italia, considerando anche la sfortunata avventura in bianconero.