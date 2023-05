Kulusevski nel mirino del Milan se ritorna alla Juventus

I rossoneri potrebbero prendere in considerazione un trasferimento dalla Juventus se ci saranno le condizioni necessarie. Si tratta di Dejan Kulusevski, in prestito al Tottenham Hotspur

“Non sono sicuro che resterà. La sensazione generale è che ‘Deki’ sia un giocatore del Tottenham, vedremo a fine stagione. Amo ‘Deki’, ha molto spazio per crescere e diventare un top player, anche se lo è già”. Così ha detto recentemente Ryan Mason, manager del Tottenham Hotspur.

In questo caso, interrogato sul futuro di Dejan Kulusevski che è ancora nelle loro file, ma appartiene (come sappiamo) alla Juventus. Gli Spurs hanno la possibilità di acquistarlo dal prestito per circa 35 milioni di euro, ma l’idea comincia a sfumare con il passare delle settimane.

Kulu di nuovo in Italia?

Autore di due gol e sette assist in 34 partite per il club londinese in questa stagione, l’attaccante svedese è ora al centro delle cronache. Pur avendo i numeri per tornare alla Vecchia Signora, potrebbe trovare un’uscita interessante in Serie A. Tuttavia, la squadra piemontese guadagnerebbe meno soldi.

Il Milan, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbe tornare su un giocatore che è sempre stato nei suoi radar. Come è evidente, le opzioni di mercato dei rossoneri dipendono dai risultati finali della stagione. Se non riusciranno a raggiungere la Champions League, l’acquisto di Kulusevski diventerà troppo complicato. La Juventus sembra sperare di poter cedere il giocatore nelle prossime sessioni di mercato, specialmente perché non sembra rientrare più nei piani bianconeri. Allegri non sembra, se dovesse restare, puntare sullo svedese e sicuramente servirà una cessione.