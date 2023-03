Kulusevski parla chiaro sul proprio futuro

Il giocatore svedese è attualmente in prestito al Tottenham dalla Juventus e sembra intenzionato a rimanere in Premier League per il momento

In attesa di risolvere la vicenda di Antonio Conte in panchina, il Tottenham Hotspur ha altri fronti aperti. Questa volta è il turno di Dejan Kulusevski (22), ala in prestito dalla Juventus. La Premier League dovrà investire 35 milioni di euro per acquisire la sua firma.

Internazionale con la nazionale svedese, è stato molto chiaro sulla sua decisione di andare a Londra. “La situazione di Conte non influirà sull’opzione di acquisto del club, assolutamente no. Voglio rimanere agli Spurs, ovviamente”, ha dichiarato in un’intervista a Sky.

Parole al veleno sulla Juventus

Nei mesi passati il giocatore ha anche usato parole non molto carine nei confronti della sua ex squadra. Ecco cosa disse: “Non lo so, nel calcio le cose vanno semplicemente male. Io non ho cambiato nulla di me stesso in questi mesi: mentalmente andavo e vado sempre in campo per dare il massimo. Alla Juve, però, non funzionava al di là di quanto mi impegnassi io. Sono un tipo che ama guardare avanti, più che indietro. Di sicuro alla Juventus non mi sentivo benissimo per tanti motivi diversi e quando ti rendi conto che le cose non vanno, poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente. Perciò la scelta di andare via dall’Italia è stata la migliore che potessi fare in quella situazione. In Inghilterra mi trovo alla grande, va tutto meglio rispetto a Torino, sia in campo che fuori. Come ho detto, adesso ho sempre voglia di giocare a calcio. E di vincere per la mia squadra”.