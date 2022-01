Kulusevski potrebbe partire, spunta anche il Milan per lui

Dejan Kulusevski potrebbe trasferirsi nella finestra di Gennaio. L’entourage del giocatore lo ha proposto anche al Milan

L’arrivo di Vlahovic sta condizionando – e non poco – il mercato bianconero. La fase offensiva della Juventus sembra star trovando una nuova dimensione, mutando a seconda delle voci di mercato. A farne le spese sembrerebbe essere però Dejan Kulusevski.

Lo Svedese, paradossalmente, potrebbe ritrovarsi chiuso dal domino creatosi dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic. Alvaro Morata sembrava essere colui che avrebbe potuto fare spazio, ma per lo spagnolo si prospetta una permanenza almeno fino a Giugno.

Lo stallo Spagnolo e le proposte per Kulu

Per Alvaro Morata sembrerebbe non esserci l’intesa. L’Atletico Madrid non vorrebbe darlo nuovamente in prestito con diritto di riscatto. Mentre il Barcellona vorrebbe il calciatore – Xavi spinge per averlo da ormai troppo tempo – ma la società Blaugrana deve prima liberare qualcuno per poter comprare. Il monte ingaggi degli Spagnoli è già fin troppo pieno.

Questa situazione dunque potrebbe portare al trasferimento di Kulusevski, su cui si ragiona per un trasferimento temporaneo. L’entourage del giocatore lo ha già offerto a svariate squadre, perfino al Milan che ora sta valutando il da farsi. La Juventus però non vorrebbe dare il calciatore in prestito in Italia – specialmente ad una diretta concorrente per l’Europa – tanto da poter spingere per l’estero.

In Premier per Kulusevski attualmente ci sarebbero le offerte di Everton e Tottenham, con il giocatore che però avrebbe già rifiutato la pista che porta alla Liverpool blues. Non scontata una permanenza, dunque, che però potrebbe anche essere una possibilità.