Kurzawa si offre alla Juventus, il francese è in scadenza: Paratici non è interessato

Torna a circolare in orbita Juventus il nome di Lawyn Kurzawa, terzino sinistro classe 92′ del Paris Saint-Germain. Il francese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non rinnoverà con i parigini, svincolandosi a parametro zero.

VOLONTA’ – Kurzawa e il suo entourage stanno valutando le opzioni sul tavolo, sulle sue tracce ci sono Arsenal e Valencia, ma l’idea dei suoi agenti è identica a quella di 3 mesi fa: portarlo alla Juventus. Ecco perché il giocatore è stato proposto nuovamente ai bianconeri.

‘NO’ SECCO – Per il club bianconero Kurzawa rappresenterebbe un’opportunità a costo zero, ma il direttore sportivo Paratici non sembrerebbe interessato. Il motivo è semplice: a fine stagione rientrerà a Torino Luca Pellegrini e la fascia sinistra sarà coperta.

Paratici ha chiuso nuovamente le porte al terzino del PSG, così come avvenuto nello scorso gennaio, quando fu messo in piedi lo scambio con De Sciglio, poi naufragato per il ripensamento del direttore sportivo bianconero.

RENDIMENTO – Il terzino in questi mesi in Sardegna ha dimostrato il suo valore, divenendo uno dei punti fermi di Maran. La Juve lo ritiene un giocatore affidabile e dietro Alex Sandro potrà migliorare ulteriormente. Per questo la corsia di sinistra non subirà cambiamenti.