Kvara, che è successo? 188 giorni senza gol

Khvicha Kvaratskhelia sta vivendo un momento pessimo, sono infatti 188 i giorni dal suo ultimo gol con la maglia del Napoli

Il Napoli deve ritrovare Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano sembra non essere al meglio in questo periodo e la mancanza di gol da parte sua si fa sentire. Sono oltre 188 i giorni senza la gioia della rete per lui, tanto che i partenopei sembrano seriamente preoccupati.

Nelle ultime partite ci è andato vicinissimo, ma la voglia di segnare è troppo forte e sembra volerlo fare più che mai. Il calciatore georgiano continua a provarci, sperando di ritrovare se stesso sotto la porta.

Una situazione da ribaltare

A parlare della situazione del giocatore georgiano è stata la Gazzetta dello sport. I colleghi hanno evidenziato la crisi del giovane esterno: “È chiaro che adesso non sia più una novità. I suoi colpi migliori sono studiati e analizzati nel dettaglio dalle formazioni avversarie, che da mesi approntano raddoppi sistematici. Lo spazio per forza di cose si riduce, i movimenti sono limitati e le traiettorie sia di corsa che di passaggio si restringono subito. Le libertà di cui godeva in passato ormai sono soltanto un lontano ricordo e bisogna prenderne atto, cercando soluzioni alternative.

L’infortunio patito al ginocchio durante l’amichevole di inizio agosto col Girona l’ha costretto a saltare parte della preparazione estiva e la sfida col Frosinone. Contro il Sassuolo, invece, ha disputato soltanto la mezzora finale. Negli impegni successivi è sempre partito titolare e sistematicamente cambiato. Non è così bruciante, preciso e lucido come in passato”.