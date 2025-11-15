Napoli, arriva dal Manchester City il vero erede di Kvaratskhelia ?

Sono giorni complicati in casa azzurra per via delle recenti prestazioni non proprio delle migliori. Se si guarda un po’ indietro, ci si rende conto che il Napoli non ha mai comprato un vero e proprio sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. In squadra c’è Neres, vero, ma l’ex Benfica si trova meglio sul lato destro, dove c’è Politano.

Discorso simile per Noa Lang che, nonostante abbia lo stesso ruolo del georgiano, non ha fino ad ora inciso quando chiamato in causa da Antonio Conte. Ed ecco quindi che il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, potrebbe decidere di tornare sul mercato.

In particolare, il nome, che è uscito fuori e che potrebbe essere il vero erede dell’attuale esterno offensivo del PSG, è quello di Rayan Cherki, giovane centrocampista francese classe 2003 ex Lione ed in passato già presente nei radar azzurri.

Cherki non trova spazio con Guardiola, c’è molta concorrenza in quel ruolo. Napoli potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi dopo un periodo buio in quel di Manchester. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso nella prossima finestra di mercato di gennaio.