Kvara, Conte lo esclude da Verona: drastica decisione in attesa del trasferimento al PSG

Khvicha Kvaratskhelia si appresta a lasciare la SSC Napoli. È questione di ore ma ormai, come annunciano le maggiori testate giornalistiche italiani ed esperti di mercato, è fatta per il trasferimento dell’attaccante alla corte di Luis Enrique, con l’accordo verbale con Aurelio De Laurentiis che è stato ormai trovato.

L’addio di Kvara è stato sicuramente approvato da parte di mister Conte, il quale sicuramente ha visto un calo di cattiveria da parte del calciatore. Il mister, in attesa dell’evolversi della situazione, ha comunque preso una drastica decisione, ovvero quella di fare fuori l’attaccante in vista della partita contro il Verona.

In un primo momento, infatti, si era parlato di una panchina per Kvara visto lo smaltimento dell’infortunio. Maggiori informazioni si avranno nella conferenza del mister di oggi pomeriggio, ma sicuramente il calciatore non sarà della partita. Il mister ormai considera Kvara un ex calciatore del club e nessun tifoso gli farà cambiare idea circa un rientro.

KVARA-PSG, INTESA DI MASSIMA CON LA SSC NAPOLI: ACCORDO VERBALE RAGGIUNTO CON IL CLUB PARTENOPEO? DI MARZIO SVELA COME PROCEDE LA TRATTATIVA TRA I DUE CLUB

Nella serata di ieri, l’annuncio dell’accordo verbale ormai raggiunto da parte di Gianluca Di Marzio: “Confermato l’appuntamento in agenda la prossima settimana tra Napoli e PSG per definire il futuro di Kvara. L’intesa verbale tra i due club è molto vicina. Il club francese offre 70/75 milioni senza il prestito di Skriniar”.

“L’altra strada prevede l’inserimento del difensore slovacco nella trattativa (in prestito, con stipendio interamente pagato dal Napoli) per un totale di 80 milioni di euro. Il club azzurro preferisce la prima soluzione per andare poi a definire l’arrivo di Danilo quando avrà concluso il suo rapporto con la Juventus”.