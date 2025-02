Kvara delude in Francia, Luis Enrique sottolinea: “Non ha giocato per un mese prima di firmare con noi”

L’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato delle prime prestazioni da parte dell’ex calciatore del Napoli, Kvara. In particolare, il mister spagnolo si è soffermato sulla condizione fisica non proprio ad altissimi livelli dell’attaccante georgiano.

“Khvicha Kvaratskhelia non ha giocato per un mese prima di firmare per il PSG. Quando sarà sullo stesso ritmo degli altri? Non lo so. Quando un giocatore arriva senza aver giocato nel suo club precedente, deve adattarsi. Ma non ho preoccupazioni, lo abbiamo reclutato per un progetto a lungo termine”.

KVARA E LA CONDIZIONE FISICA NON ECCEZIONALE AL PSG, LUIS ENRIQUE SOTTOLINEA: ” PRIMA DI FIRMARE CON NOI NON HA GIOCATO PER UN MESE, NON SONO PREOCCUPATO E DEVE ADATTARSI”

“Stiamo cercando di farlo tornare al meglio il prima possibile. Ma non abbiamo fretta perché la squadra ha un buon momento”, ha dichiarato l’allenatore. In queste prime prestazioni con la maglia del PSG Kvara ha deluso e sono arrivate le prime critiche da stampa e tifosi.

È bene sottolineare che a rifiutarsi di scendere in campo, con la maglia azzurra, sarebbe stato lo stesso calciatore, il quale, durante l’ultima partita prima di lasciare il club azzurro, ha deciso che non sarebbe stato utilizzabile nella formazione che il mister Antonio Conte aveva in mente.