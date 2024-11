Kvara, futuro in bilico anche col rinnovo: Lookman dell’Atalanta un degno sostituto?

La SSC Napoli, in queste settimane, sta lavorando al rinnovo di contratto di Kvara. L’attaccante azzurro percepisce uno stipendio da 1.8 milioni di euro annuali e la proprietà vuole adeguarlo al suo valore portandolo ad una cifra superiore ai 6 milioni di euro annui. Il giocatore, però, vorrebbe circa 8 milioni ed una clausola da 80.

Sia con il rinnovo che senza, il futuro dell’attaccante è incerto e la prossima estate potrebbe andare via. In quel caso il Napoli dovrà trovare un nuovo attaccante e pochi sono i nomi a livello mondiale che possono essere paragonati al georgiano. In casa azzurra c’è già Neres il quale potrebbe comunque insidiarlo in vista della prossima stagione.

Antonio Conte, però, soprattutto in caso di ritorno in Champions League, vuole una grande squadra con due titolari per ogni ruolo. Per questo sarà necessario un investimento importante. Un attaccante già pronto che conosce bene il campionato italiano e quello europeo, avendo vinto una UEFA Europa League, è Ademola Lookman.

ADEMOLA LOOKMAN, UN GRANDE NOME IN CASO DI ADDIO DI KVARA ALLA SSC NAPOLI? IL CLUB BERGAMASCO VALUTA IL SUO BOMBER NON MENO DI 50 MILIONI DI EURO. LA SCORSA ESTATE E’ STATO VICINO AL TRASFERIMENTO IN FRANCIA, AL PSG

Per strappare Lookman all’Atalanta servirebbero almeno 50 milioni di euro. Sarebbe sicuramente una trattativa complicata ma, il Napoli, con i milioni derivanti dalle cessioni di Osimhen ed eventualmente Kvara, avrebbe in banca un bel malloppo da investire proprio su di lui.