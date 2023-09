Kvara-Garcia, allontanate le voci di tensione negli spogliatoi

Secondo le ultime voci Kvaratskhelia e Rudi Garcia avrebbero avuto un battibecco negli spogliatoi dopo lo sfogo del georgiano a seguito della sostituzione. Voci allontanate

Secondo quanto riportato da varie voci nell’ultimo periodo, negli spogliatoi dei partenopei dopo la partita tra Napoli e Genoa ci sarebbe stato un battibecco tra Rudi Garcia e Khvicha Kvaratskhelia.

Nei minuti finali della partita Genoa-Napoli, il tecnico degli azzurri Rudi Garcia ha sostituito il giocatore georgiano per fare entrare in campo Alessio Zerbin. Una decisione che non è stata gradita da Kvara che ha deciso di sfogarsi immediatamente. L’attaccante, al momento di uscire dal campo, ha chiesto infatti incredulo al suo mister: “Ma cosa fai?”. Il tecnico ha preferito non rispondere all’esterno in campo, ma ha aspettato il termine della gara per un confronto con il giocatore che secondo tanti sarebbe stato fortuito. Cosa non effettivamente vera. Infatti, tra i due le cose andrebbero a gonfie vele.

Rudi Garcia prima della Champions

L’allenatore partenopeo ha parlato prima della sfida con il Braga: Voglio il mio Napoli continuo nella partita e subito in partita. La Champions League è totalmente differente, è un altro libro che si apre. Sono solamente sei partite, serve iniziare subito forte e con 3 punti, sarebbe un ottimo inizio di Champions League. Siamo a Braga per vincere. Sullo 0-2 a Genova l’abbiamo avuta la cazzimma, se no non tornavamo sul risultato. Ci servirà essere più efficaci in attacco, ci manca nelle ultime due partite: prendiamo troppo poco la porta. E poi forse sì in difesa questa cazzima dall’inizio e non solo in un tempo ci servirà. Gesto di Kvaratskhelia? Ho parlato con Khvicha, lui sa che ha sbagliato però non è un problema: l’importante è che non sia nervoso, perchè non segna”.