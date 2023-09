Kvara, il labiale a Rudi Garcia che crea malcontento

Nella partita contro il Genoa di ieri Kvicha Kvaratskhelia sembra uscito controvoglia. Il labiale dice molto su quanto successo e sembra esserci qualche scontro interno con Rudi Garcia

Poco da dire sulla prestazione del Napoli ieri contro il Genoa. I partenopei sono sembrati fin troppo fuori dagli schemi, con un pareggio giustissimo secondo l’ottica delle occasioni sprecate. È apparso come un Napoli che non ha saputo gestire al meglio la partita, tanto da perdere il contatto con il terreno.

Una partita complicatissima e che ha visto una scena come grande protagonista: quella tra Kvaratskhelia e Rudi Garcia. Il talento georgiano sembrava essere fin troppo esterrefatto dall’essere tolto dal campo, specialmente perché al suo posto è entrato Alessio Zerbin. Il giovane talento italiano non ha inciso così tanto e il georgiano sembrava scontento dell’essere tolto dal campo.

Un Napoli irriconoscibile

Dopo la partita il tecnico degli azzurri, Rudi Garcia, ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha detto: “Sappiamo che non abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo preso due gol su due corner, però almeno abbiamo avuto una reazione da squadra. Sono due punti persi. Prima della Champions è difficile essere concentrati, ma non abbiamo giocato bene e non avevamo la giusta voglia e determinazione. Dobbiamo avere più frecce al nostro arco, come mettere Raspadori sulla trequarti dietro Osimhen.

C’era fallo su Anguissa, ma non è colpa di questi episodi, è nostra che non siamo stati determinati. Champions? Non può essere un obiettivo, ma è un ambizione. Oggi però c’era il campionato, mi aspettavo la mia squadra più protagonista dopo la sconfitta con la Lazio, Ci servirà da lezione, perchè dobbiamo giocare al 100%. Doveva giocare Natan con Rrahmani, ma Amir non andava rischiato, per questo ha giocato Ostigard con Juan Jesus. Mi è piaciuta l’entrata di Ostigard, so di poter contare su tutti. Natan deve entrare in una squadra solida, con Rrahmani che è più solido. Raspadori ha partecipato a tutte le partite, però sono contento del suo gol.

E’ importante per noi e si meritava un gol. Ruolo di Raspadori? Può giocare sulle fasce, punta, trequartista e anche mezzala destra e sinistra. E’ polivalente e fa comodo avere un calciatore con queste caratteristiche. Cambio di marcatura sui corner? Non c’è niente da vedere per stasera, l’errore lo facciamo all’inizio del cross, i miei uomini in marcatura erano fuori posizione. Siamo un pò passivi. ci siamo svegliati solo sul 2-0 con i nuovi ingressi, mi è piaciuto anche Cajuste“.