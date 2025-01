Kvara, la decisione di andare via maturata da mesi: esposta solo ora per ‘costringere’ ADL a cederlo?

Khvicha Kvaratskhelia lascia la SSC Napoli e va al PSG. È questione di ore ma ormai, come annunciano le maggiori testate giornalistiche italiani ed esperti di mercato, è fatta per il trasferimento dell’attaccante alla corte di Luis Enrique, con l’accordo verbale con Aurelio De Laurentiis che è stato ormai trovato.

Alfredo Pedullà riporta: “La storia è finita, è meglio che vadano in pace. E senza polemiche. Tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli il rapporto è ai titoli di coda dalla scorsa estate, ovvero da quando non c’erano margini per un rinnovo dopo quanto era accaduto nelle settimane precedenti”.

“Ovvero dal mancato prolungamento, malgrado numerosi incontri che non hanno portato ad alcun tipo di fumata bianca”. Il futuro di Kvara è quindi lontano da Napoli, una decisione che il calciatore sembra aver ormai maturato da tempo ma che ha espresso solo ora per costringere il Napoli alla cessione.

L’attaccante del Napoli, infatti, ha rifiutato ufficialmente il contratto offerto da ADL e chiuso con l’allenatore Antonio Conte, il quale si era speso per lui cercando di convincerlo. Probabilmente, Kvara aveva già deciso ma ha preferito esporre la propria situazione solo nel mercato di gennaio. A giugno, infatti, Kvara avrà un contratto con una scadenza tra un anno e la SSC Napoli rischia di non avere più la garanzia di incassare 70/80 milioni. In questo modo, Kvara ha obbligato la dirigenza a cederlo ora per evitare una grossa svalutazione a giugno.