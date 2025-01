Kvara-Napoli, è finita: Conte lo esclude, il calciatore non ha mai preso in considerazioni proposte dall’Arabia

Khvicha Kvaratskhelia, nelle prossime ore, lascerà la SSC Napoli. La trattativa con il PSG procede spedita e, la prossima settimana, la trattativa andrà verso la conclusione con il calciatore che andrà via dal club partenopeo. Il rinnovo di contratto non è stato raggiunto e la proprietà non vuole avere problemi come con Victor Osimhen.

Il caso-Kvara, in ogni caso, è diverso da quello dell’attaccante nigeriano. Il bomber partenopeo non ha mai preso in considerazione proposte da club che offrono ingaggi elevatissimi come l’Arabia Saudita. Giocando a Napoli, infatti, il georgiano non ha mai preso in considerazioni possibili proposte da club sauditi, turchi o della MLS.

L’unico desiderio di Kvara, al momento, è sempre stato quello di esprimersi ai massimi livelli ma comunque con un ingaggio importante. Il Napoli non è riuscito ad accontentarlo e non sarebbe andato oltre i 6 milioni di euro netti a stagione.

CONTE-KVARA, COSA SUCCEDE? L’ATTACCANTE NAPOLETANO HA DATO IL SUO ASSENSO FINO AL POSSIBILE ADDIO. IL MISTER NON VUOLE GENTE SCONTENTA E CHE POSSA CREARE PROBLEMI

L’addio di Kvara è stato sicuramente approvato da parte di mister Conte, il quale sicuramente ha visto un calo di cattiveria da parte del calciatore. Il mister, in attesa dell’evolversi della situazione, ha comunque preso una drastica decisione, ovvero quella di fare fuori l’attaccante in vista della partita contro il Verona.

In un primo momento, infatti, si era parlato di una panchina per Kvara visto lo smaltimento dell’infortunio. Maggiori informazioni si avranno nella conferenza del mister di oggi pomeriggio, ma sicuramente il calciatore non sarà della partita. Il mister ormai considera Kvara un ex calciatore del club e nessun tifoso gli farà cambiare idea circa un rientro.