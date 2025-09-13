Kvara-Napoli e le tensioni con Aurelio De Laurentiis: addio inevitabile per evitare l’articolo 17

L’addio tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli non è stato un semplice trasferimento: dietro c’è stato un braccio di ferro contrattuale che ha coinvolto il giocatore, il suo agente Mamuka Jugeli e Aurelio De Laurentiis. Secondo il presidente, l’agente avrebbe minacciato di ricorrere all’articolo 17 della normativa FIFA, che consente a un calciatore di rescindere unilateralmente il contratto pagando un indennizzo in presenza di determinate condizioni.

Dopo la prima stagione stellare, il Napoli aveva iniziato a discutere un rinnovo per adeguare l’ingaggio del georgiano ed evitare che restasse con uno stipendio troppo basso rispetto al suo valore di mercato. Jugeli avrebbe però avanzato richieste molto elevate: un ingaggio a doppia cifra per il giocatore e commissioni importanti per sé, oltre ad altre condizioni che hanno reso il dialogo difficile.

La minaccia di far leva sull’articolo 17 ha aggravato la tensione, ponendo il club davanti a una scelta complicata. Durante l’Europeo in Germania, De Laurentiis e i dirigenti Manna e Chiavelli si recarono a Dusseldorf per discutere con l’agente, ma i colloqui non portarono a un’intesa.

Nel frattempo, il Paris Saint-Germain avanzò un’offerta molto alta, superiore ai 200 milioni di euro, che comprendeva sia Kvaratskhelia sia Victor Osimhen. Nonostante ciò, il Napoli non accettò subito, anche per rispetto degli accordi presi con Antonio Conte, intenzionato a trattenere i suoi uomini migliori. La situazione rimase tesa fino al mercato invernale, quando la rottura divenne inevitabile e il club decise di cedere il giocatore. La vicenda ha messo in luce i rischi legati a certe dinamiche contrattuali.