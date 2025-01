Kvara-Napoli, nulla è scontato: parola di Conte. L’affare si farà solo alle condizioni imposte da Aurelio De Laurentiis

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe restare un giocatore del Napoli almeno fino al prossimo giugno? Al momento, infatti, il calciatore ha trovato l’accordo con il PSG ma la squadra francese deve ancora trovare una soluzione con il proprietario del cartellino: il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno azzurro, infatti, non vuole scendere sotto i 80/90 milioni di euro per cedere il suo fuoriclasse e si potrebbe permettere anche di non venderlo in questa sessione ma durante la prossima. Antonio Conte, nel post-Verona, ha analizzato la situazione Kvara sottolineando come, per il momento, nulla è scontato.

KVARA, ADDIO ALLA SSC NAPOLI? NON E’ ANCORA DETTO. O SI FA ALLE CONDIZIONI DI AURELIO DE LAURENTIIS O RESTERA’ IN AZZURRO ALMENO FINO A GIUGNO. LE PAROLE DI ANTONIO CONTE

Queste le dichiarazioni di mister Conte: “Magari sono stato anche un po’ presuntuoso perché pensavo di incidere in maniera più importante, invece non ce l’ho fatta. E’ un peccato perché stiamo parlando di un giocatore forte, importante. Ma bisogna anche capire la realtà dei fatti”.

“Detto questo, oggi Khvicha è un giocatore del Napoli, non lo dimentichiamo perché ci sono dei passaggi da fare nell’eventualità qualcuno volesse comprare Khvicha, non c’è nulla di scontato. Vedremo cosa accadrà”.