Kvara, nessuna polemica ma il malcontento è palese

Nuova sostituzione per il georgiano, ma nessuna polemica. Anche se Kvara sembra palesemente scontento della situazione attuale del Napoli

È un Kvaratskhelia irriconoscibile quello visto nelle ultime uscite di campionato del Napoli. Il georgiano sta vivendo un momento no, sia sul punto di vista del gioco che su quello comportamentale. Dopo la polemica scaturita dalla sostituzione con reazione abbastanza furente contro il Genoa, il georgiano si è ripetuto.

O quasi, perché dopo una prestazione incolore contro il Bologna, l’esterno ex Dinamo Batumi è uscito dal campo venendo sostituito. Stavolta nessuna polemica, ma ciò che accade è abbastanza eloquente. Il giocatore va a prendersi gli applausi dei suoi tifosi, ma fa il giro del campo inverso per non andare verso la panchina. Un gesto palesemente fatto per irritazione, per un giocatore che vuole e vorrebbe fare di più. Rientra tra i 30 migliori giocatori al mondo al momento, dopo la nomination per il Pallone d’oro, ma le prestazioni sembrano mancare.

La Gazzetta snocciola la questione

La partita non è andata nel migliore dei modi, un altro pareggio incolore, con gli azzurri però sostenuti al massimo dai propri tifosi. Kvara, però, è sembrato poco contento: Il georgiano – analizza ‘La Gazzetta dello Sport’ – è uscito dalla parte opposta del campo, rispetto alle panchine, ha evitato gesti eclatanti e labiali leggibili, come accaduto nella precedente partita di campionato a Genova, ma il malessere resta ed è tangibile dalla postura del giocatore. Che procede a passi lenti nervosamente, fermandosi solo per rispondere agli applausi degli almeno ottomila napoletani che hanno sostenuto la squadra con grande entusiasmo”.