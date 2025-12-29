Kvara, più soldi e un’altra richiesta: ecco perché è andato via da Napoli

Il talento georgiano ha deciso di andar via dai partenopei, ma a distanza di quasi un anno dal suo addio emergono alcuni retroscena sul perché sia voluto partire verso Parigi. Il calciatore ex Napoli voleva da Aurelio De Laurentiis più soldi e non solo

Kvara e un addio meditato

Khvicha Kvaratskhelia ha incantato Napoli per due stagioni e mezzo, fino a quando non ha voluto salutare per trasferirsi al Paris Saint Germain. La volontà del calciatore georgiano era quella di trovare una squadra più competitiva non solo in Italia ma anche in Europa. Motivo per cui, anche per via del volere più soldi, lo ha spinto ad abbandonare la maglia azzurra del Napoli.

Una scelta condivisa con Aurelio De Laurentiis, che non avrebbe potuto garantirgli la competitività del Paris Saint Germain, sia sotto il punto di vista sportivo che di quello economico. Infatti, il calciatore georgiano in Francia prende quasi 11 milioni di euro l’anno. Cifre impossibili per gran parte delle squadre di Serie A.

Parole al miele verso Napoli, ma la verità qual è?

Nonostante un addio dolce amaro per il georgiano, qualche mese dopo Giovanni Manna disse la sua su come si concretizzò quel trasferimento: “Kvara ci ha quasi ricattati. Ci tenevamo a precisare e chiarire alcune dinamiche, che possono sembrare un po’ poco corrette e non veritiere. Ci vogliamo mettere la faccia, spiegando le dinamiche con tutta trasparenza. Per quanto riguarda Kvara, noi lo ringraziamo per quanto ha fatto al Napoli, per quello che ha dato alla città e ai suoi tifosi. Abbiamo provato a sanare una situazione un po’ complicata, prima nel mese di luglio e poi a novembre-dicembre. Ci siamo visti costretti a fare questa cessione in questa sessione di mercato perché eravamo non dico ricattati ma quasi. Ed è stato doveroso farla.

Non è vero che la cessione di Kvara serviva per risanare il mercato estivo o risanare il bilancio. Abbiamo trattato un rinnovo importante fino a 20 giorni prima della cessione, poi le dinamiche del calcio e del mercato, oltre a quella del calciatore, ci hanno portato a fare una cosa diversa. Chiaramente è andato via un giocatore importante, è un fatto oggettivo. Abbiamo provato a sostituire quello che era probabilmente il miglior giocatore, per status della squadra, ma non siamo riusciti a concretizzare delle trattative che avevamo. Perché a gennaio i parametri sono diversi ed è difficile che i calciatori forti si spostino, ma anche perché non erano congrue coi parametri e livelli salariali che il Napoli ha e avrà in futuro”.