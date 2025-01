Kvara-Psg, 32 milioni in 4 anni per lui. Liverpool in agguato

La corsa a Kvicha Kvaratskhelia sembra farsi sempre più difficile, con il Paris Saint Germain che prova a stringere sul giocatore mentre il Liverpool continua l’assalto

Il Paris Saint Germain è già piombato in campo con un’offerta importante per assicurarsi i servizi di Khvicha Kvaratskhelia, apprezzato dal Liverpool. Secondo varie fonti, non c’è stato alcun approccio ufficiale tra il Liverpool e il Napoli per Kvaratskhelia questo mese. Tuttavia, i Reds hanno messo gli occhi sull’ala da quando è emerso come uno dei più interessanti prospetti della Serie A, e sono interessati a lui da tempo.

Il Chelsea è un altro club della Premier League interessato ad accaparrarsi Kvaratskhelia, ma sembra che il PSG sia il principale concorrente per la sua firma. Il club francese aveva messo gli occhi su Kvaratskhelia la scorsa estate, ma non è riuscito a concludere l’affare. Ora punta forte sul giocatore, con la voglia di pagarlo circa 32 milioni di euro in 4 anni.

Le ultime da Romano

“Il Paris Saint Germain ha avviato un attacco concreto per Kvaratskhelia. È stato un aggiornamento esclusivo, ma non significa che l’affare sia concluso. Significa che il Paris Saint-Germain è in trattativa con il Napoli”, ha dichiarato il guru dei trasferimenti Fabrizio Romano in un recente aggiornamento su YouTube. Il giornalista italiano riferisce che il club francese e il Napoli sono in trattativa diretta, con i rappresentanti del giocatore che si stanno confrontando anche con quelli di Parigi.

Si dice che siano pronti a quintuplicare il suo attuale stipendio annuale di 2 milioni di euro. Romano ha inoltre spiegato come i dirigenti del club francese siano interessati a Kvaratskhelia già dal maggio dello scorso anno: “Prima dell’inizio della finestra di trasferimento estiva, il Paris Saint-Germain ha presentato al Napoli una proposta inviata dall’agente di Victor Osimhen, che era in ottimi rapporti con il Paris Saint Germain. Una proposta da 210 milioni di euro – 200 milioni di euro garantiti, 10 milioni di euro in più – sia per Kvaratskhelia che per Osimhen.