Kvara-PSG in stato avanzato? In caso di problemi, piena disponibilità alla conclusione della stagione col Napoli

Khvicha Kvaratskhelia pronto a dire addio al Napoli. La notizia è ormai circolata e i principali quotidiani riportano che l’attaccante potrebbe presto approdare alla corte di Luis Henrique. Tra queste, il Corriere dello Sport riporta: “Khvicha Kvaratskhelia può lasciare il Napoli in pochi giorni. Blitz improvviso del Psg: circa 80 milioni di euro per il Napoli”.

“Il ds Manna ha attivato i contatti con il Lilla perEdon Zhegrova, esterno del Lilla e della nazionale kosovara. Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Khvicha, il Napoli aspettava soltanto la firma, ma ora è venuto fuori chiaramente il motivo del ritardo: il ritorno imponente del Psg. La trattativa è avviatissima”.

Il Napoli, quindi, avrebbe già individuato il possibile sostituto di Kvara prelevando, dal Lille, Zhegrova. Il 25enne è sicuramente un grande calciatore e, per questo motivo, la sua valutazione sale di partita in partita e, al momento, servirebbero cifre importanti e non inferiori ai 40 milioni.

KVARA HA ACCETTATO IL PSG, MA COSA SUCCEDE SE LA TRATTATIVA NON SI SBLOCCASSE? L’ATTACCANTE GEORGIANO HA GIA’ FATTO SAPERE AL MISTER PARTENOPEO DELLA SUA PIENA DISPONIBILITA’ ALLA CONCLUSIONE DELLA STAGIONE

La trattativa per l’addio è in stato avanzatissimo ma Aurelio De Laurentiis pretende una determinata somma. Nel caso in cui la trattativa dovesse bloccarsi per qualsiasi motivo, Kvara continuerà ad essere e giocare per il Napoli almeno fino a giugno, anche con l’attuale contratto. Conte ne è consapevole ma preferirebbe avere giocatori liberi da pensieri. La situazione risulta essere simile a quella di Lookman con l’Atalanta della scorsa estate.