Kvara-PSG, l’investimento non sta fruttando: niente boom per le magliette

La maglia del georgiano è per ora un flop negli store del Paris Saint Germain. Poche vendite per il club francese

L’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia da parte del Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, senza contare i bonus, dal Napoli non sembra aver suscitato, almeno per ora, l’interesse dei tifosi del club. I supporters francesi, infatti, hanno accolto con un lieve tepore l’arrivo del georgiano, tanto che la maglia del calciatore ex Napoli non è andata minimamente a ruba. 122 euro il suo costo, con un debutto che per Kvara deve ancora arrivare.

Forse il non aver giocato con la sua nuova squadra potrebbe aver influito sulle vendite ma, si sa, generalmente il boom di vendite avviene all’arrivo di un fuoriclasse nella sua nuova società. Non si sta dicendo che il calciatore georgiano non sia un fuoriclasse, sia chiaro, ma il problema potrebbe essere nei tifosi stessi. Da anni, ormai, i tifosi del Paris Saint Germain sembrano essere tra i più freddi nelle big europee.

Un blasone quasi indifferente

Nonostante il Paris Saint Germain sia, a pari merito con il Marsiglia, la prima squadra in Francia per titoli internazionali, i tifosi non sembrano comunque essere tra i più appassionati. Infatti, tolte le Coppe di Francia, per trovare vittorie importanti, prima dell’avvento degli sceicchi, per il Paris Saint Germain all’interno dei confini transalpini si deve addirittura arrivare alla stagione 1993-1994. Ben 20 anni senza vincere un campionato. Un qualcosa di troppo eccessivo per una squadra che vuole proclamarsi come storicamente tra le più vincenti del calcio francese. Resta una squadra appetibile ai tifosi, ma non al pari di Lione e Marsiglia.

L’appeal della squadra francese può ritrovarsi da ormai una decina di anni, cosa che non sembra però esser stata presa di buon grado dagli appassionati del grande calcio. Sono rari i tifosi che ricollegano primariamente i soldi degli sceicchi piuttosto che i risultati sportivi al Paris Saint Germain. Khvicha Kvaratskhelia potrà conquistare il pubblico francese con grandi prestazioni, proprio come fatto con quello partenopeo, ma sarà abbastanza per far mostrare passione ad uno dei tifi più gelidi delle big europee?