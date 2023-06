Kvara vicino al rinnovo: i dettagli dell’affare

Khvicha Kvaratskhelia sarebbe vicinissimo al rinnovo di contratto con il Napoli, con un sostanziale raddoppio dell’ingaggio attualmente percepito

Khvicha Kvaratskhelia ha vissuto una stagione incredibile a Napoli, tanto da essere entrato immediatamente nel cuore dei tifosi partenopei. L’esterno georgiano è di sicuro uno dei migliori talenti della squadra azzurra. Tanto che Aurelio De Laurentiis vorrebbe blindarlo anche per la prossima stagione, rifiutando qualsiasi offerta possa arrivare dall’estero.

Dopo aver pagato solo 12 milioni di euro a luglio per ingaggiare il giocatore dalla Dinamo Batumi,l Napoli sembra aver fatto centro. Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain hanno osservato Kvaratskhelia, affettuosamente soprannominato “Kvaradona” dai tifosi in onore dell’icona del Napoli Diego Maradona. Anche il Newcastle era stato collegato a un affare da 50 milioni di euro, ma il Napoli non ha intenzione di vendere per una cifra simile.

Possibile rinnovo

Intanto, secondo la Gazzetta dello sport il rinnovo è vicino: “L’idea è praticamente quella di raddoppiare l’ingaggio di Kvaratskhelia tra parte fissa e bonus, partendo da una base di 2,5 milioni garantiti, con un altro mezzo milione legato a obiettivi individuali e collettivi. Contestualmente, anche per tenere sempre molto alta la valutazione del calciatore agli occhi di possibili acquirenti, sarebbe ritoccata anche la durata, aggiungendo un ulteriore anno”.

Qualche mese fa il suo agente ha, intanto, confermato le voci sui club interessati: “C’è un forte interesse da parte di altri club. Kvara, però, pensa solo a vincere lo scudetto e alle partite del Napoli in Champions League“.