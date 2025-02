Kvaratskhelia, addio Napoli: dietro le quinte di una separazione annunciata

Il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain nel mercato di gennaio ha segnato la fine di un rapporto che, nel tempo, si era incrinato. Il talento georgiano ha lasciato il Napoli per 75 milioni di euro, una cifra che ha generato una notevole plusvalenza per il club, ma che ha anche privato la squadra di un elemento fondamentale. L’addio, sebbene apparentemente improvviso, era in realtà nell’aria già dalla scorsa estate.

Tensioni nate per l’ingaggio

Secondo quanto riportato da TMW, le tensioni tra il giocatore e la società sono nate dopo la sua straordinaria prima stagione in azzurro. Il suo entourage aveva richiesto un adeguamento dell’ingaggio, portandolo da 1,8 milioni a 4 milioni di euro annui, una proposta che il presidente Aurelio De Laurentiis ha ignorato per oltre un anno.

Convinto di avere il controllo sulla situazione, il patron del Napoli non ha mai voluto discutere un rinnovo alle condizioni richieste, sottovalutando il malcontento del giocatore.

Quando la frattura è diventata insanabile, il club ha provato a trovare una soluzione in Germania, senza però riuscire a chiudere un accordo soddisfacente. Alla fine, è stato il Paris Saint-Germain a mettere sul tavolo l’offerta giusta, portando Kvaratskhelia sotto la Torre Eiffel e lasciando il Napoli con un vuoto difficile da colmare.

Il calcio, al di là dei contratti, è fatto di dinamiche complesse, in cui il valore dei giocatori non è solo tecnico ma anche economico. La separazione tra il Napoli e il suo ex numero 77 è l’ennesima dimostrazione di come la gestione delle trattative possa influenzare il destino di una squadra.