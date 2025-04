Kvaratskhelia al PSG: tra aspettative elevate e prime critiche in Francia

Dopo il suo trasferimento al Paris Saint Germain nel gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia, noto come “Kvaradona”, ha iniziato la sua avventura in Ligue 1 con grandi aspettative. Il club parigino ha investito circa 75 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’esterno georgiano, offrendo al giocatore un contratto fino al 2029 con uno stipendio annuale di 9 milioni di euro più bonus

Tuttavia, le prime settimane di Kvaratskhelia al PSG non sono state all’altezza delle aspettative. In Francia, alcuni osservatori hanno iniziato a esprimere perplessità riguardo al suo rendimento, sottolineando che il giocatore tende a prendersi delle pause durante le partite e che ci si aspetta di più da lui, considerando l’investimento effettuato dal club .​

Queste critiche si inseriscono in un contesto di pressione elevata, tipica di un club come il PSG, dove ogni acquisto di alto profilo è immediatamente sotto i riflettori. Kvaratskhelia, che al Napoli aveva brillato contribuendo in modo significativo alla conquista dello Scudetto, si trova ora a dover dimostrare il suo valore in un ambiente nuovo e competitivo.

Perplessità forti a Parigi​

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha espresso fiducia nelle capacità del georgiano, ma è consapevole che l’adattamento a un nuovo campionato e a un diverso stile di gioco richiede tempo. Nel frattempo, i tifosi e la dirigenza attendono segnali positivi da Kvaratskhelia, sperando che possa replicare le prestazioni che lo hanno reso uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.​

La stagione è ancora lunga, e Kvaratskhelia ha l’opportunità di rispondere alle critiche sul campo, dimostrando di essere all’altezza delle aspettative e di poter diventare un punto di riferimento per il PSG