Kvaratskhelia blindato: non partirà a meno di 130 mln

Ad oggi, nessuno si sarebbe aspettato il grande impatto di Kvaratskhelia in maglia azzurra. Infatti, nonostante ci fossero ottimi propositi si temeva l’impatto con la Serie A e soprattutto con il campo europeo in Champions League ma il georgiano sta facendo faville dal primo minuto di gioco.

Il merito dell’arrivo del giovane campione va tutto al ds Giuntoli che è riuscito a portarlo in azzurro per circa 10 milioni mentre, ad oggi, il suo valore di mercato è più che triplicato. L’attaccante, infatti, sta dominando la scena ininterrottamente da due mesi attirando su di sé l’attenzione dei top club italiani ed europei.

Il presidente De Laurentiis sa benissimo che proveranno a portare via l’attaccante e proprio per questo sta provvedendo a blindarlo in azzurro. Le ultime indiscrezioni sulla questione arrivano da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport secondo cui il Napoli potrebbe inserire una clausola da 130 milioni per il calciatore.

Si sta già pensando, quindi, al rinnovo del contratto per farlo restare in azzurro almeno per i prossimi anni e l’inserimento della clausola per scoraggiare la concorrenza.