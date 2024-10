Kvaratskhelia decisivo in campo, ma il rinnovo con il Napoli è ancora in bilico

Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei protagonisti principali della partita di ieri tra Empoli e Napoli. L’attaccante georgiano ha segnato dal dischetto, regalando alla sua squadra tre punti preziosi.

Tuttavia, al di là delle sue prestazioni in campo, continuano a circolare indiscrezioni riguardo alle difficoltà nella trattativa per il rinnovo del suo contratto.

Accordo ancora in bilico

Secondo Repubblica, non si è ancora giunti a un accordo tra Kvaratskhelia e la società, e un incontro decisivo con il presidente Aurelio De Laurentiis è previsto per la fine del mese. Le trattative, infatti, sembrano in una fase di stallo, e le recenti dichiarazioni di De Laurentiis, che non ha escluso la possibilità di una cessione, non stanno agevolando la situazione.

Un altro elemento complesso nella vicenda riguarda il rapporto tra Kvaratskhelia e Antonio Conte, l’allenatore che aveva già cercato di ricucire il rapporto tra il giocatore e il club a luglio, intervenendo personalmente per evitare una rottura definitiva.

Tuttavia, la priorità di Conte ora sembra essere la gestione dello spogliatoio. Senza un rinnovo o un ritorno alle migliori condizioni, Kvaratskhelia potrebbe rischiare di perdere spazio in favore di David Neres, il brasiliano pronto a prendere il suo posto.