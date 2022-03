Kvaratskhelia, il Napoli lo vuole

Kvaratskhelia sembra essere uno dei profili che il Napoli ha puntato per la prossima stagione. Ieri incontro a Castel Volturno

Kvaratskhelia del Rubin Kazan è uno dei prospetti più puntati del momento. Il georgiano classe 2001 è ambito da Napoli, Roma, Milan e Juventus con i partenopei in vantaggio. Attenzione anche alle squadre estere, pronte all’assalto.

Khvicha Kvaratskhelia è un centrocampista offensivo di grande talento, tanto da essersi già preso gli occhi di mezza Europa. Ieri il Napoli ha incontrato il suo entourage a Castel Volturno, portando avanti i discorsi per tesserarlo. Gli azzurri sono in vantaggio, avendo già anticipato la foltissima concorrenza.

Non solo Serie A sul georgiano

Tra le inglesi vi sono forti pretendenti, con West Ham e Everton che potrebbero tornare alla carica. Ci sarebbe anche il Tottenham, ma dei londinesi non si hanno notizie sin dalla scorsa estate per il prospetto del Rubin Kazan.

La guerra in Ucraina sembra ora aver accellerato i tempi per il possibile trasferimento del georgiano, che potrebbe andar via anche a zero. Il giocatore è tra i migliori giocatori del campionato russo e potrebbe andarsene dal Rubin Kazan già da ora.

Proprio come Marcos Antonio dello Shakhtar Donetsk, che andrà via dall’Ucrain in prestito al Flamengo. Un ritorno in brasile che cancella la possibilità che la Juventus possa puntarvi, aumentando quindi le possibilità di una lotta per arrivare a Kvaratskhelia. Non buonissime notizie per la società di Aurelio De Laurentiis, che si è comunque premunito per chiudere la trattativa il prima possibile.