Kvaratskhelia, il nuovo stipendio promesso dal Napoli

I partenopei avrebbero promesso un nuovo stipendio a Khvicha Kvaratskhelia per rinnovare. Il giocatore potrebbe restare ancora a Napoli

Kvaratskhelia e il Napoli, una storia che sembra destinata a continuare ancora per un po’. Il calciatore georgiano continua a stupire i tifosi partenopei, che sembrano spingere per la sua permanenza sotto il Vesuvio.

Aurelio De Laurentiis e soci sembrano voler accontentare questo desiderio, tanto che starebbero ponderando il rinnovo di contratto del giocatore. Si parlerebbe di circa 3 milioni di euro più bonus, che il Napoli vorrebbe mantenere come cifra almeno fino al 2028. Il giocatore sembra intrigato dalla possibilità e se ne parlerà.

Dichiarazioni d’amore per il Napoli

Qualche settimana fa l’agente del giocatore ha confermato che se dovesse restare in Italia il calciatore lo farebbe solo per il Napoli. Ecco cosa ha detto: “Kvaratskhelia non giocherà in nessuna altra squadra italiana dopo il Napoli. Ne ho parlato con lui e me lo ha confermato. “Poi non sono un profeta, non so cosa succederà fra 10-15 anni, magari mi chiamerà l’Inter e lui dirà di sì ma oggi non vuole giocare con nessun’altra squadra italiana”.

Poi ha continuato: “A gennaio mi sono visto con Giuntoli, mi ha detto che non c’è fretta e nemmeno noi ne abbiamo. A Kvicha piace tutto di Napoli, se dovessimo decidere qualcosa Giuntoli sarà il primo a saperlo. È stata una chiacchierata molto amichevole. Io e Badri (il papà di Kvara, ndr) siamo tifosi del Barcellona. Khvicha può giocare ovunque, è un giocatore del livello di Barça e Real. Sarei molto felice se dovesse indossare la maglia del Barcellona anche se lui è tifoso del Real Madrid, ma per ora non c’è niente. Non credo che Napoli sia una città criminale, vado spesso lì, come anche la sua famiglia, e non ci sono mai stati problemi. Gli hanno rubato la macchina ma poteva succedere ovunque, anche in Inghilterra o Spagna