Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona e Spalletti…

Kvaratskhelia sembra essere entrato nel mirino dei catalani che potrebbero fare un’offerta nelle prossime sessioni di mercato

Kvicha Kvaratskhelia fa impazzire proprio tutti a Napoli e non solo. Infatti, il giocatore sarebbe entrato nel mirino del Barcellona, che potrebbe tentare un approccio nella prossima sessione invernale di mercato.

I catalani dovranno stare attenti, però, perché Aurelio De Laurentiis sembra avere intenzione di sparare altissimo e Luciano Spalletti non vorrebbe privarsi del calciatore così prematuramente. Intanto, lo stesso Spalletti ha parlato in una recente intervista del calciatore georgiano.

Le parole del tecnico partenopeo

L’allenatore azzurro, al termine della partita con la Lazio, ha detto: “Lo accolsi a casa mia per la prima volta mesi fa, gli offrii un tè. Non sono rimasto sorpreso di lui, è uno molto tecnico, che sa pulire qualsiasi pallone”. Poi aggiunge: Kvara aveva giocato in Russia, di lui ci avevano parlato molto bene. Poi c’è sempre qualche perplessità quando porti stranieri da noi, noi siamo particolari in tutto…”.

Poi parla delle sue caratteristiche: “Quello che giocava prima è Insigne, uno che sapeva palleggiare con la squadra, che nella fase di possesso ti rendeva la vita facile nell’andare a palleggiare nella metà campo avversaria. Lui ha un po’ più di uno contro uno, nel saltare l’uomo, e ha comunque qualità. E’ molto tecnico, deve fare un po’ di esperienza. E’ un ragazzo dolcissimo, un bravissimo ragazzo, uno di quelli che a volte non vorrebbe esserci nelle situazioni perché ha questa timidezza. Per giocare a Napoli, la Champions League e per l’alta classifica in Italia bisogna diventare un po’ più, come dicono a Napoli ‘facce di… Se lo vedi camminare è tutto caracollante, tutto molleggiato. Poi quando gli dai la palla tra i piedi è bravo a giarsi all’interno, all’esterno. Soffre quello che può essere il contatto fisico, ma ha una qualità e una pulizia nel calciare e nell’addomesticare qualsiasi cosa che gli spedisce ha le qualità del grande calciatore, del calciatore top”.