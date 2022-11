Kvaratskhelia out anche con la nazionale

Kvicha Kvaratskhelia sembra non sarà tra gli arruolabili per la prossima partita della nazionale georgiana contro il Marocco

Kvicha Kvaratskhelia salta l’ennesima partita di fila. Il calciatore georgiano di proprietà del Napoli dopo aver saltato le ultime partite con il club non sarà disponibile con la propria nazionale per i prossimi impegni. Almeno: non ci sarà contro il Marocco.

Il calciatore ha saltato le ultime tre partite del Napoli per lombalgia e il suo rientro sarebbe previsto per metà novembre. Difficile però che possa avvenire tutto immediatamente, con il calciatore che vuole però tornare al top per il 2023. Il suo obiettivo sarebbe tornare a vincere con il Napoli, magari alzando qualche trofeo insieme a Spalletti.

Parole al miele per il suo allenatore

Su Spalletti ha detto: “Voglio sottolineare l’umanità di Spalletti e la grandezza del mister come persona. Fin dal primo giorno mi ha parlato e spiegato le cose. Imparo molto da lui e ho notato di essere cresciuto. Tatticamente ho imparato tanto e voglio continuare a imparare ancora. Luciano Spalletti è un grande allenatore. Mi dice sempre che devo fare di più e non devo accontentarmi e che devo giocare un po’ di più con i miei compagni“.

Un calciatore che sembra innamorato, dunque, del progetto tecnico partenopeo e che è pronto a dar tutto per la sua attuale squadra. Per il momento il calciomercato è allontanato: per Kvaratskhelia c’è solo il Napoli ed è concentrato sul suo ritorno in campo. Si spera possa avvenire presto, per poterlo vedere scattare su quella fascia il prima possibile.