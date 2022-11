Kvaratskhelia potrebbe saltare l’Empoli

Kvicha Kvaratskhelia potrebbe non recuperare per la partita di Serie A contro l’Empoli. Il georgiano ha già saltato il match contro l’Atalanta

Kvicha Kvaratskhelia continua a far preoccupare i tifosi napoletani. Il calciatore georgiano è fermo da giorni per infortunio, lombalgia acuta, che lo ha fermato anche per l’allenamento di oggi. Il calciatore potrebbe saltare anche la prossima giornata di campionato, la partita contro un Empoli che sembra poter dare del filo da torcere.

Nell’ultima giornata i toscani hanno battuto il Sassuolo con gol di Baldanzi, che – tra l’altro – è nel mirino proprio dei partenopei. Il calciatore georgiano, intanto, sembra possa non giocare la partita di Serie A.

Chi sostituisce Kvaratskhelia?

Nell’ultima partita a sostituire il georgiano è stato Elmas, giocando anche una buona partita, e in caso in quella posizione potrebbe giocare anche Matteo Politano. La mancanza di Kvaratskhelia, però, inizia a pesare.

Già nella partita contro l’Atalanta si è percepito qualcosa in meno sul punto di vista offensivo da parte del Napoli, che ha vinto la partita quasi di “corto muso”. Un Napoli che ha tirato ben poco rispetto al solito, ma che nonostante ciò ha comunque vinto uno scontro diretto difficilissimo come quello con i bergamaschi.

Ora il Napoli dovrà vedersela contro l’Empoli, una squadra che nonostante il quattordicesimo posto in classifica ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite di campionato per un Empoli che rischia di essere pericoloso per il Napoli. Con un Kvaratskhelia di meno, il Napoli può rischiare di più.