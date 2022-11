Kvaratskhelia salta l’Atalanta, ecco il motivo

Kvicha Kvaratskhelia salterà la partita contro l’Atalanta. Il georgiano non sarà presente tra i convocati per Luciano Spalletti, che dunque farà a meno di lui

Un fulmine a ciel sereno colpisce il Napoli: Kvicha Kvaratskhelia non sarà presente nel prossimo impegno di campionato dei partenopei. Il giocatore georgiano salterà la prossima partita, a comunicarlo è la società attraverso un comunicato.

A quanto pare il giocatore il motivo è da imputarsi ad un infortunio, che dunque gli farà saltare l’importantissima trasferta di Bergamo. Una tegola pesantissima per Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti per una delle partite più importanti della stagione.

Il comunicato

“Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta”. Il Napoli così nel comunicato, annunciando la mancata presenza del georgiano per la partita con l’Atalanta. Il calciatore è in dubbio anche per i prossimi impegni, dovrà essere valutato giorno per giorno.

Le condizioni verranno valutate per i prossimi incontri, alla ripresa degli allenamenti post Bergamo prima dei due impegni contro Empoli e Udinese. Poi ci sarà il mondiale in Qatar, che causerà uno stop abbastanza prolungato della Serie A e che darà modo a Spalletti e i suoi di poter recuperare a dovere vari giocatori.

Kvaratskhelia non è l’unico che sembra possa saltare l’Atalanta, anche Rrahmani è in dubbio per la trasferta e le sue condizioni saranno valutate in queste ore. La possibilità che il kosovaro non giochi è abbastanza alta, con Spalletti che ora si trova a vivere un momento pessimo per via degli infortuni.