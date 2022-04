Kvaratskhelia, si inserisce il Milan

Per Kvaratskhelia si è inserito anche il Milan, ma il Napoli è ai dettagli. Mancano poco per il trasferimento

Kvaratskhelia e il Napoli sono sempre più vicini, con Cristiano Giuntoli ormai ai dettagli per la trattativa. Nelle ultime ore sembra essersi fatto avanti anche il Milan, con Zaccardo come intermediario.

Sul giocatore ci sarebbero anche Roma e Sassuolo, ma i partenopei avrebbero quasi praticamente chiuso il trasferimento dal Rubin Kazan. Si parla di una trattativa impostata su una cifra di circa 15 milioni di euro compresi bonus. Al giocatore andrebbero 2 milioni di euro annuali per cinque anni.

La situazione si evolve

Più passa il tempo, più vi è sicurezza sul buon esito della trattativa. Il calciatore – anche a causa della guerra scoppiata in ucraina – è in prestito alla Dinamo Batumi. Tornato in patria, dunque, ma ci resterà per poco.

Il suo futuro sembra essere in Italia, con il Napoli che guida la corsa al georgiano. In stagione ha giocato 23 partite con i club, segnando due gol. Il calciatore georgiano preferisce giocare intorno alla punta o alle punte. Infatti, i suoi ruoli principali sono le due fasce offensive e la seconda punta. Anche se è un’ala sinistra naturale.

In passato ha ricevuto offerte anche dalla Premier League, ma sembrerebbe che alla fine possa essere il Napoli a spuntarla. Manca davvero poco e salvo casi eccezionali dovrebbe vestire la maglia dei partenopei. Difficile che il Milan o le altre contendenti possano acquistarlo. L’ala dovrebbe giocare sotto il Vesuvio nella prossima stagione, è quasi sicuro.