Kvaratskhelia, Spalletti lo avrebbe designato come rigorista

Kvaratskhelia sembrerebbe poter essere il nuovo rigorista del Napoli. Luciano Spalletti avrebbe selezionato il georgiano per tirare dagli undici metri

Perso Lorenzo Insigne e perso Dries Mertens, il Napoli si ritrova privo di rigoristi designati. Luciano Spalletti in queste settimane ha valutato attentamente i propri giocatori, finendo per selezionare, alla fine, uno dei nuovi arrivi.

Sarebbe Khvicha Kvaratskhelia il nuovo rigorista designato dal tecnico partenopeo. Il georgiano, secondo indiscrezioni, sarà l’uomo incaricato al tirare dagli undici metri. Nuovamente un esterno, dunque, per provare a battere il portiere da calcio da fermo. Luciano Spalletti sembra averci visto giusto, dato che la scorsa stagione ha visto il georgiano nelle vesti da cecchino sotto porta.

Si tratta di un altro campionato, ma i dati sono buoni

Nonostante militasse nella Crystalbet Erovnuli Liga, il primo livello del calcio georgiano, il giocatore classe 2001 ha dimostrato di avere personalità e anche tanta. Ha giocato per ben 11 volte con la maglia della Dinamo Batumi, andando a segno 8 volte e fornendo anche 2 assist. Il dato importante è, però, che ha giocato per ben 10 volte da esterno sinistro.

In queste 10 presenze ha raccimolato praticamente tutte le reti e gli assist stagionali. Nella restante presenza delle 11 precedentemente citate ha giocato come trequartista, giocando anche in maniera più che ottima. Un giocatore che ha dimostrato di essere polivalente, ma di preferire notevolmente la fascia sinistra del campo e non è tutto. L’originario di Tiflis riesce a giocare con entrambi i piedi, risultando anche bravo nel suo ruolo. Un giocatore tutto da scoprire, che si spera possa far bene in questa stagione.