Kvaratskhelia vuole solo il Napoli

Il Napoli stasera giocherà l’ottavo di finale d’andata contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Mister Spalletti sta preparando al meglio la partita senza mettere troppe pressioni. L’allenatore toscano sa bene quanto sarà importante già mettere un’ipoteca sul passaggio del turno ma non vuole dare troppe ansie ai suoi calciatori. Sicuramente metterà in campo i migliori undici possibili continuando a puntare su Kvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano grazie alle sue prestazioni sta attirando le attenzioni dei maggiori club europei. Sono arrivate già tante richieste per il georgiano al suo agente ed alla società partenopea ma Kvara sembra essere solo concentrato sul Napoli. L’ala sinistra sta bene con la maglia azzurra ed è pronto a riportare il tricolore nella città campana. Il georgiano sembra non aver nessuna intenzione di lasciare già Napoli e quindi ha tutta la voglia di voler restare, per ora, con i partenopei.

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha parlato della situazione contrattuale di Kvaratskhelia nel programma “Terzo Tempo” su Tele A. Ecco cosa ha riferito: “Kvaratskhelia ha detto al suo agente di stoppare ogni interesse e trattative con varie squadre, come Real Madrid o Newcastle perché vuole restare al Napoli.

Firmerà per tanto il rinnovo con gli azzurri passando a ingaggio da 2.5 milioni di euro con ricchi bonus e prolungando di un anno, passando così da 4 a 5 totali. Infine non ha chiesto la clausola rescissoria, di solito mezzo utilizzato da tutti i giocatori per andare via.” Così probabilmente i tifosi napoletani saranno un pò più tranquilli con l’idea di tenere ancora in maglia azzurra il georgiano grazie alla firma del prolungamento del contratto.

Kvara quest’anno ha davvero dei numeri strepitosi. In Serie A ha già segnato nove reti ed ha servito ai compagni lo stesso numero di assist. Un vero e proprio uragano su quella fascia sinistra che sta mettendo in difficoltà tutti i calciatori che gli vengono contro.