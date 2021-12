L’Inter si rifà il look. Ecco il restyling difensivo dei nerazzurri

Rivoluzione Inter in difesa, ecco chi potrebbe lasciare e chi entrare. Si studia in vista della stagione 2022/2023

L’Inter inizia già da questa stagione a pensare al futuro. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero già pensando al rivoluzionare la squadra, partendo dal reparto difensivo. Migliorarsi e acquistare saranno i due mantra, per la squadra Milanese.

Sono molti i giocatori che potrebbero potenzialmente lasciare la squadra, con un reparto arretrato che si vedrebbe sguarnito di seconde linee. La rosa va svecchiata un minimo, dunque sicuro che alcuni giocatori potrebbero non vedersi addirittura rinnovati.

Chi lascia e chi arriva?

L’Inter vanta un buon reparto difensivo, al momento, con Milan Skriniar e Federico Dimarco praticamente fondamentali per lo scacchiere di Simone Inzaghi. Per Skriniar si lavora già al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023.

Parlando di scadenze, Kolarov, Ranocchia e D’Ambrosio potrebbero essere coloro già tra i quasi sicuri partenti. I tre giocatori potrebbero non vedersi rinnovato il contratto, con validità fino a Giugno 2022.

Sondati per rimpiazzarli altri parametro zero, tra cui uno dei pupilli alla Lazio di Inzaghi. Luiz Felipe vede il proprio rinnovo in salita e non gli dispiacerebbe ritrovare il suo vecchio allenatore. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri si vede comparire anche il nome di Mathias Ginter, tedesco attualmente in forza al Borussia Monchengladbach e che condivide lo stesso agente di Hakan Calhanoglu.

Intriga anche la prospettiva Malang Sarr del Chelsea, che potrebbe arrivare già a Gennaio in prestito. Vanheusden e Pirola sono invece due difensori che potrebbero anche esser riconsiderati, visti i loro potenziali e la giovane età di entrambi.