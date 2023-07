La bellezza dei pavimenti chiari: come scegliere la soluzione giusta

I pavimenti dai toni chiari sono emblemi di stile e luminosità, ed arricchiscono con un tocco di vivacità nelle nostre abitazioni. Servono come base neutre impareggiabili, con la capacità di mettere in risalto mobili ed accessori di ogni cromatismo.

La grande versatilità dei pavimenti chiari li rende una scelta ideale, perfettamente in sintonia con interni, sia dal sapore classico che contemporaneo, e validi per valorizzare ogni minimo dettaglio architettonico e decorativo.

L’offerta di pavimenti in tonalità chiare spazia in modo ampio, comprendendo un caleidoscopio di colori dalle luminose sfumature, diverse grandezze e materiali con svariate trame visive. Proprio per questa ragione, è di cruciale importanza prendere in considerazione le principali alternative disponibili prima di prendere una decisione efficace.

Gres porcellanato e non solo, effetto legno chiaro

Il gres porcellanato figura come una delle alternative più gettonate per la pavimentazione nelle abitazioni di design moderno. La sua attrattiva risiede nella versatilità, facilità di manutenzione, oltre che nell’ampia gamma di finiture e formati tra cui poter selezionare.

Un ulteriore vantaggio del gres porcellanato è la sua facilità di pulizia, un aspetto di primaria importanza specialmente quando si prediligono tonalità chiare. Un’opzione particolarmente apprezzata è rappresentata dal gres porcellanato ad effetto legno: nelle sue tonalità più delicate, è capace di instillare un aroma di stile scandinavo nell’ambiente in cui viene impiegato.

Facciamo riferimento a listoni ampi in cui le caratteristiche del legno, quali i nodi e le venature, sono sapientemente messe in risalto. In tali contesti, arredi dai colori caldi, arricchiti da accenti vibranti, possono creare un ambiente unico e accogliente.

Il gres porcellanato è un’opzione efficiente per i pavimenti chiari, ma certamente non l’unica. Il legno naturale, altra scelta di grande appeal, offre la possibilità di optare per essenze di legno intrinsecamente chiare o legni trattati per ottenere una tonalità sbiancata. In entrambi i casi, l’effetto conseguito dal parquet sprigionerà un’aura di eleganza e semplicità.

Una soluzione altamente competitiva, per il suo equilibrio tra qualità e costo, è il laminato. Questo materiale può mimare un’ampia varietà di colori e venature del legno ad un prezzo più abbordabile, unito alla facilità di installazione. Questa considerazione si estende anche ai pavimenti PVC vinilici, in vendita sul sito di Iperceramica, che si presentano in una gamma di varianti chiare, sia con effetto legno sia con effetto cemento.

Colori chiari ed effetto marmo

Un ulteriore classico incontrastato in tema di pavimentazione è l’effetto marmo, in particolare nelle sue declinazioni più chiare come Carrara e Travertino. Queste varietà si prestano splendidamente ad accostarsi ad arredi ed accessori di toni più scuri e intensi, generando un affascinante gioco di contrasti.

Il marmo, pur mantenendo il suo statuto di classico per i pavimenti, vanta una versatilità tale da permettere reinterpretazioni di stampo contemporaneo. Non meno suggestivo risulta l’effetto pietra in tonalità chiara, scelta perfetta per chi ambisce ad un tocco country chic per la propria abitazione.

Ancora, al di là del marmo e della pietra, esiste un’ulteriore gamma di materiali chiari: l’effetto cemento o resina si configura come l’opzione ideale per i fan dello stile industriale di tendenza, meglio se in una versione chiara per massimizzare la luminosità complessiva dell’ambiente.

Colori chiari per migliorare la luminosità

La predilezione per i pavimenti chiari nelle abitazioni contemporanee può essere attribuita alla loro notevole capacità di amplificare l’illuminazione, sia essa naturale o generata artificialmente.

Questo aspetto assume un’importanza cruciale, dato che una luce diffusa e ben distribuita genera immediatamente un’atmosfera più accogliente ed elegante, rendendo l’ambiente più piacevole. Tuttavia, il pavimento non è l’unico fattore che incide sul livello di luminosità di un ambiente. Per questo motivo, nel valutare l’illuminazione ottimale, è fondamentale considerare anche i colori e i materiali impiegati negli arredi e negli accessori.