La “bellezza” del Made in Italy: la storia di Cosmika. “Il mio obiettivo è far lavorare le aziende italiane”, racconta Luca Anselmini

Una rivoluzione copernicana. Anzi “Cosmika”, proprio come l’azienda di Luca Anselmini, che nasce dopo anni ed anni di gavetta: si occupa di bellezza sfruttando il biologico. “Tre anni fa, circa, ho iniziato a rivendere con l’e-commerce prodotti di grandi marchi: da creme ed altre cose nel mondo della bellezza”, racconta Luca Anselmini. “Ed ho scoperto che nessuno di questi dichiarava con precisione dove e come venissero prodotti i loro cosmetici, Allora ho puntato tutto sull’importanza del made in Italy”. Il suo obiettivo è far lavorare le piccole aziende italiane. Un esempio? “Il mio olio di ricino prodotto da un’azienda veneta”, racconta.

Ora sta lanciando due prodotti: uno è il siero Viso all’acido ialuronico e l’altro la crema viso alla bava di Lumaca. “Questi strizzano l’occhio al biologico”, continua. Infatti, non manca la certificazione sui componenti che arrivano dal mondo bio. E’ questa la mission di Cosmika, l’azienda di Luca Anselmini. Vuole rivoluzionare totalmente il modo di approcciare alla cosmesi con un tocco decisamente diverso.

Cosmika è un brand giovane, originale e proiettato al futuro. Il nome deriva dall’idea di creare prodotti che siano superiori agli altri, migliori sotto tutti gli aspetti, quasi arrivati da un altro pianeta dal Cosmo. Il suo DNA si può riassumere in 3 parole chiave: originalità, colore e innovazione.

Il colore è il core del Brand, in quanto fine e mezzo dell’espressione di vitalità e vivacità di ogni nuovo prodotto È attraverso il colore che Cosmika afferma la sua diversità, la volontà di osare e di andare oltre il concetto di bellezza tradizionale.

È un marchio innovativo, costantemente alla ricerca di nuove ispirazioni, per dar vita tutti i giorni a creazioni originali e sorprendenti che esaltano a pieno il potere del Made in italy facendolo conoscere a chi fino ad oggi ne è stato diffidente. La vision di Luca Anselmini è chiara, la ricerca e l’innovazione si evolvono continuamente, ci sono sempre più modi per abbattere i costi di produzione e ridurre i tempi di lavorazione, ma l’unica cosa che non potrà mai essere sostituita è la natura, che impone rigidi schemi in ogni settore, soprattutto in quello cosmetico che si affaccia a prodotti Naturali con quelli a marchio Cosmika, motivo per cui Anselmini Luca crede che nulla mai potrà sostituire la tradizionale produzione, rispettando a pieno i tempi e la cura che i prodotti richiedono, che danno vita ai cosmetici più qualitativamente performanti nel settore della Bellezza.