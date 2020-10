La Campania chiude per Covid da lunedì? De Luca: “Lockdown per un mese, situazione gravissima”

“Il momento è grave, chiedo ai cittadini di sentirsi essere umani, senza fare distinzioni economiche e sociali. Bisogna difendere la vita dei propri figli e quella di tutti i nostri concittadini. Per farlo si chiude tutto per un mese o 40 giorni e poi valuteremo la situazione, che ad oggi è gravissima. Rischiamo di avere terapie intensive piene e la mancanza di posti letto“.

Così ha chiuso il suo ultimo discorso il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale ha annunciato il lockdown in Campania con la richiesta al Governo di estenderlo in tutta Italia.

Vincenzo De Luca ha poi aggiunto: “Comunicherò la mia richiesta di lockdown a tutta l’Italia, ma la Campania procederà comunque per la sua strada: chiuderemo tutto tranne le attività industriali, agroalimentari, edilizie e le attività essenziali. Sarà bloccata anche la mobilità tra le regioni, di fatto bisogna fare quanto fatto a marzo cercando di difendere le attività produttive. Oggi siamo ancora in tempo per intervenire su questa pesante situazione“.

La Campania, quindi, non aspetterà che sia il Governo ad optare per il lockdown, ma lo deciderà in maniera autonoma.

Come accaduto nei giorni scorsi, è facile immaginarsi che questo sarà l’ultimo fine settimana senza lockdown, che quindi potrebbe iniziare settimana prossima se non già lunedì. L’intervento di Vincenzo De Luca è servito per anticipare decisioni che, a quanto pare, sono state già decise a livello regionale. La Campania, quindi, la sarà la prima regione italiana in lockdown.